Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Приозерский район
  5. Ромашкинское сельское поселение

Земельные участки в Ромашкинское сельское поселение, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Ромашкинское сельское поселение, Россия
Земельные участки
Ромашкинское сельское поселение, Россия
€ 14,529
Арт. 3361118 Продаётся земельный участок в Приозерском р-не, с/п Ромашкинское , вблизи Нова…
Земельные участки в Ромашкинское сельское поселение, Россия
Земельные участки
Ромашкинское сельское поселение, Россия
€ 145,291
Арт. 3361104 Продаётся земельный участок. Площадью 21ГА. вблизи р. Вуокса. Участок сухой и …
Realting.com
Перейти