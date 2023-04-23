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Realting.com
Россия
Приволжский федеральный округ
Кстовский район
Rabotkinskiy selsovet
Земельные участки в Rabotkinskiy selsovet, Россия
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21 объект найдено
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Земельные участки
Chechenino, Россия
800 м²
€ 5,056
Продаю земельный участок 814 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 200 м²
€ 7,358
Продаю земельный участок 1230 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 000 м²
€ 6,445
Продаю земельный участок 1065 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки
Chechenino, Россия
800 м²
€ 4,990
Продаю земельный участок 802 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
800 м²
€ 4,962
Продаю земельный участок 797 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
700 м²
€ 4,940
Продаю земельный участок 793 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
700 м²
€ 4,918
Продаю земельный участок 789 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
700 м²
€ 4,890
Продаю земельный участок 784 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
700 м²
€ 4,863
Продаю земельный участок 779 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
700 м²
€ 4,841
Продаю земельный участок 775 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 400 м²
€ 8,763
Продаю земельный участок 1484 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 000 м²
€ 6,561
Продаю земельный участок 1086 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки
Chechenino, Россия
900 м²
€ 5,953
Продаю земельный участок 976 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
900 м²
€ 5,787
Продаю земельный участок 946 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 400 м²
€ 8,331
Продаю земельный участок 1406 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 000 м²
€ 6,351
Продаю земельный участок 1048 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 100 м²
€ 6,970
Продаю земельный участок 1160 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 100 м²
€ 6,827
Продаю земельный участок 1134 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 000 м²
€ 6,096
Продаю земельный участок 1002 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 000 м²
€ 6,107
Продаю земельный участок 1004 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 100 м²
€ 6,998
Продаю земельный участок 1165 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
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