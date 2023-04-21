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Земельные участки в городской округ Пушкинский, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Eldigino, Россия
Земельные участки
Eldigino, Россия
€ 887,179
д. Дарьино участок 93.5 сотки ИЖС. Большая часть участка граничит с хвойным лесом. Коммуни…
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