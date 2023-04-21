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Земельные участки в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
€ 17,882
В д.Скворицы, Гатчинского района, по адресу: ул.Восточная, участок 1, кад.№47:2…
Земельные участки в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
€ 34,087
Продаются два участка вместе, общей площадью 13,2 соток. На участках расположена новая баня…
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