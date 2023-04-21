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Земельные участки в посёлок имени Свердлова, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в посёлок имени Свердлова, Россия
Земельные участки
посёлок имени Свердлова, Россия
€ 122,757
Арт. 3356474 Участок на 1 линии Невы! Продаётся земельный участок непосредственно на берег…
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