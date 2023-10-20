Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Россия
  4. поселение Воскресенское

Земельные участки в поселение Воскресенское, Россия

1 объект найдено
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией в поселение Воскресенское, Россия
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией
поселение Воскресенское, Россия
Код объекта в БД Агентства: 585-302, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Городище. …
€676,798
Realting.com
Перейти