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Земельные участки в поселение Щаповское, Россия

1 объект найдено
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией в поселение Щаповское, Россия
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией
поселение Щаповское, Россия
Код объекта в БД Агентства: 328-425, Варшавское шоссе, 32 км от МКАД, Сосновый бор к/п (Клен…
€111,698
Realting.com
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