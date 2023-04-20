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Земельные участки в поселение Первомайское, Россия

5 объектов найдено
Земельные участки в поселение Первомайское, Россия
Земельные участки
поселение Первомайское, Россия
€ 94,998
Код объекта в БД Агентства: 175-806, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Чистые Пруды-2 к/п (Пти…
Земельные участки в поселение Первомайское, Россия
Земельные участки
поселение Первомайское, Россия
€ 502,929
Код объекта в БД Агентства: 259-209, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Милюково. …
Земельные участки в поселение Первомайское, Россия
Земельные участки
поселение Первомайское, Россия
€ 167,643
Код объекта в БД Агентства: 259-208, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Милюково. …
Земельные участки в Птичное, Россия
Земельные участки
Птичное, Россия
€ 385,579
Код объекта в БД Агентства: 412-124, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Империал КП (Рогозинино)…
Земельные участки в Фоминское, Россия
Земельные участки
Фоминское, Россия
€ 539,811
Код объекта в БД Агентства: 124-305, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Согласие-2 КП (Фоминско…
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