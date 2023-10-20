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Земельные участки в поселение Новофёдоровское, Россия

1 объект найдено
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией в поселение Новофёдоровское, Россия
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией
поселение Новофёдоровское, Россия
Код объекта в БД Агентства: 222-807, Киевское шоссе, 36 км от МКАД, Огонёк к/п (Рассудово). …
€394,344
Realting.com
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