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Земельные участки в поселение Михайлово-Ярцевское, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Шишкин Лес, Россия
Земельные участки
Шишкин Лес, Россия
€ 178,733
Код объекта в БД Агентства: 512-304, Калужское шоссе, 30 км от МКАД, Терехово (Шишкин лес). …
Земельные участки в Шишкин Лес, Россия
Земельные участки
Шишкин Лес, Россия
€ 83,781
Код объекта в БД Агентства: 139-933, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Шишкин лес КП (Шишкин л…
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