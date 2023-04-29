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Земельные участки в поселение Марушкинское, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в поселение Марушкинское, Россия
Земельные участки
поселение Марушкинское, Россия
€ 718,219
Код объекта в БД Агентства: 220-736, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
Земельные участки в совхоза Крёкшино, Россия
Земельные участки
совхоза Крёкшино, Россия
€ 253,709
Код объекта в БД Агентства: 220-738, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
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