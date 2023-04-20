Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Троицкий административный округ
  5. поселение Краснопахорское

Земельные участки в поселение Краснопахорское, Россия

4 объекта найдено
Земельные участки в поселение Краснопахорское, Россия
Земельные участки
поселение Краснопахорское, Россия
€ 190,923
Код объекта в БД Агентства: 368-935, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Цветочный к/п. …
Земельные участки в Софьино, Россия
Земельные участки
Софьино, Россия
€ 106,174
Код объекта в БД Агентства: 131-865, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Лесное Озеро к/п (Кузен…
Земельные участки в поселение Краснопахорское, Россия
Земельные участки
поселение Краснопахорское, Россия
€ 88,292
Код объекта в БД Агентства: 186-904, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Поляны дер.. …
Земельные участки в Былово, Россия
Земельные участки
Былово, Россия
€ 142,497
Код объекта в БД Агентства: 195-320, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Былово. …
Realting.com
Перейти