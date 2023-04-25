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Земельные участки в поселение Филимонковское, Россия

4 объекта найдено
Земельные участки в Пушкино, Россия
Земельные участки
Пушкино, Россия
€ 2,441,248
Код объекта в БД Агентства: 102-813, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Бельгийская Деревня к/п …
Земельные участки в поселение Филимонковское, Россия
Земельные участки
поселение Филимонковское, Россия
€ 909,920
Код объекта в БД Агентства: 403-730, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Валуевская слобода к/п (В…
Земельные участки в поселение Филимонковское, Россия
Земельные участки
поселение Филимонковское, Россия
€ 282,963
Код объекта в БД Агентства: 403-726, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Валуевская слобода к/п (В…
Земельные участки в поселение Филимонковское, Россия
Земельные участки
поселение Филимонковское, Россия
€ 107,082
Код объекта в БД Агентства: 514-709, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Певчее КП (Клоково). …
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