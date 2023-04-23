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Земельные участки в Полянское сельское поселение, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Sanatoriy Sosnovyy Bor, Россия
Земельные участки
Sanatoriy Sosnovyy Bor, Россия
€ 232,350
Арт. 35029571 Продается земельный участок 68 соток на первой береговой линии Красногвардейс…
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