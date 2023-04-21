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Земельные участки в Петровское сельское поселение, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Петровское сельское поселение, Россия
Земельные участки
Петровское сельское поселение, Россия
€ 122,938
Арт. 38360095 Восхитительной красоты природа Карельского перешейка не оставляет равнодушным…
Земельные участки в Петровское сельское поселение, Россия
Земельные участки
Петровское сельское поселение, Россия
€ 474,989
Арт. 15647364 Великолепный сухой участок-470 соток хвойного леса с ровным ландшафтом-СОБСТВ…
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