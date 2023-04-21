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Земельные участки в Петергоф, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Петергоф, Россия
Земельные участки
Петергоф, Россия
€ 557,693
Арт. 28844753 Предлагается в продажу земельный участок под земли промышленности, энергетики…
Земельные участки в Петергоф, Россия
Земельные участки
Петергоф, Россия
€ 68,734
Продаётся земельный участок. Площадь участка 40.8 сот. Участок не разработан. Категория зем…
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