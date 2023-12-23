Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Россия
  4. Pekshinskoe selskoe poselenie

Земельные участки в Pekshinskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Pekshinskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Pekshinskoe selskoe poselenie, Россия
Участок 15,863 гектара в живописном тихом месте. Электричество и газ на участке, пруд , удоб…
€118,138
Оставить заявку
Realting.com
Перейти