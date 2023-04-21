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Земельные участки в Павловский район, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Kalininskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Kalininskiy selsovet, Россия
1 100 000 м²
€ 16,764
Расположен в Павловском районе 100 метров на Юг от деревни Большое Мартово, 11 Гектаров, ГАЗ…
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