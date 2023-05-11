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Земельные участки в Одинцовский городской округ, Россия

7 объектов найдено
Земельные участки в Агафоново, Россия
Земельные участки
Агафоново, Россия
€ 3,961,261
Земельные участки в Shulgino, Россия
Земельные участки
Shulgino, Россия
€ 655,058
Земельные участки в Немчиновка, Россия
Земельные участки
Немчиновка, Россия
€ 1,638,954
Земельные участки в Shulgino, Россия
Земельные участки
Shulgino, Россия
€ 1,746,822
Земельные участки в Солослово, Россия
Земельные участки
Солослово, Россия
€ 582,274
Земельные участки в Солослово, Россия
Земельные участки
Солослово, Россия
€ 436,705
Земельные участки 10 комнат в Барвиха, Россия
Земельные участки 10 комнат
Барвиха, Россия
Комнаты 10
Площадь 1 600 м²
€ 31,868,550
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