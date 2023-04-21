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Земельные участки в Novolikeevskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Novolikeevskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Novolikeevskiy selsovet, Россия
1 600 м²
€ 16,740
К вашему внимаю в продаже земельный участок площадью 16 соток с домиком надежной постройки (…
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