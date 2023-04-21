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Земельные участки в Nizinskoe selskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Низино, Россия
Земельные участки
Низино, Россия
€ 734,277
Арт. 3361808 Участок для коммерческого использования на 1-й линии от КАД ! Предлагается к…
Земельные участки в Низино, Россия
Земельные участки
Низино, Россия
€ 903,038
Арт. 3361810 Земельный участок под выгодное коммерческое использование вблизи КАД! Предла…
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