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Земельные участки в Nizhegorodskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Nizhegorodskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Nizhegorodskiy selsovet, Россия
800 м²
€ 6,639
Коттеджный поселок Чистые ключи-2, рядом д. Бугры, охраняемая территория, асфальт, шлагбаум.…
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