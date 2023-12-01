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Земельные участки в Nikolo-Pogostinskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Nikolo-Pogostinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Nikolo-Pogostinskiy selsovet, Россия
Площадь 1 300 м²
Продам участок в д. Старцево рядом с п. Ильинский, 13.5 соток, ЛПХ. Участок ровный, располож…
€5,137
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Земельные участки в Aksentis, Россия
Земельные участки
Aksentis, Россия
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продам дом в центре п. Аксентис, 32м, 9 соток под домом, 15 соток за домом.   Большим преиму…
€20,549
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