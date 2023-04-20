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Земельные участки в Наро-Фоминский городской округ, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Taraskovo, Россия
Земельные участки
Taraskovo, Россия
€ 391,167
Код объекта в БД Агентства: 717-702, Минское шоссе, 28 км от МКАД, Пенаты КИЗ (Тарасково). …
Земельные участки в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Земельные участки
Наро-Фоминский городской округ, Россия
€ 128,526
Код объекта в БД Агентства: 213-908, Киевское шоссе, 27 км от МКАД, Аметист к/п (Алабино). …
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