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Земельные участки в Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в посёлок имени Морозова, Россия
Земельные участки
посёлок имени Морозова, Россия
€ 552,107
Арт. 19270380 Предлагается в продажу производственные помещения общей площадью 2360 кв.м. р…
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