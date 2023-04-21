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Земельные участки в Мельниковское сельское поселение, Россия

6 объектов найдено
Земельные участки в Мельниковское сельское поселение, Россия
Земельные участки
Мельниковское сельское поселение, Россия
€ 167,643
Арт. 33292305 Уважаемый Покупатель, предлагаем к покупке настоящую жемчужину природного лан…
Земельные участки в Мельниковское сельское поселение, Россия
Земельные участки
Мельниковское сельское поселение, Россия
€ 167,643
Арт. 30381896 Вуокса! Идеально под базу отдыха и агротуризм! Свое озеро на участке! Прода…
Земельные участки в Мельниковское сельское поселение, Россия
Земельные участки
Мельниковское сельское поселение, Россия
€ 167,643
Арт. 30134769 Вуокса! Идеально под базу отдыха и агротуризм! Свое озеро на участке! Прод…
Земельные участки в Мельниковское сельское поселение, Россия
Земельные участки
Мельниковское сельское поселение, Россия
€ 894,097
Арт. 19261636 Земельный участок на первой линии Вуоксы! Продается земельный участок 3Га,…
Земельные участки в Мельниковское сельское поселение, Россия
Земельные участки
Мельниковское сельское поселение, Россия
€ 352,051
Арт. 3361870 Продаётся земельный участок под жилую застройку в Приозерском районе. Отличное…
Земельные участки в Мельниковское сельское поселение, Россия
Земельные участки
Мельниковское сельское поселение, Россия
€ 167,643
Арт. 3361864 Продаётся земельный участок под жилую застройку в Приозерском районе. Отличн…
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