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Земельные участки в Лысковский район, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Kislovskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Kislovskiy selsovet, Россия
1 500 м²
€ 8,941
Продам!   Нижегородская область, Лысковский район, с Окинино. Участок правильной прямоугольн…
Земельные участки в Prosek, Россия
Земельные участки
Prosek, Россия
2 900 м² Количество этажей 1
€ 3,347
Продам видовой участок с двухсторонним обзором на р. Волга, ровный, правильной формы, без ст…
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