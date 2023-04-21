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Земельные участки в Lomovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Lomovskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Lomovskiy selsovet, Россия
3 000 м² Количество этажей 1
€ 5,580
Широкий, дорога до участка, не крайний, соседи построились, живут. На участке - газовая труб…
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