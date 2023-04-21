Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Всеволожский район
  5. Leskolovskoe selskoe poselenie

Земельные участки в Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
€ 50,293
Арт. 33488349 Идеально под базу и агротуризм! Продается участок 1.8 Га рядом с дер. Леско…
Realting.com
Перейти