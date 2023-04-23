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Земельные участки в Кузнечнинское городское поселение, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Кузнечнинское городское поселение, Россия
Земельные участки
Кузнечнинское городское поселение, Россия
€ 143,836
Арт. 24981368 Продаётся земельный участок 1380 соток (13,8 Га), расположенный посреди живоп…
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