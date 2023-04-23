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Земельные участки в Kuzhutskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Kuzhutskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Kuzhutskiy selsovet, Россия
600 м²
€ 112,856
Земельный участок рядом с рекой и искусственными прудами, подойдет для коттеджной застройки …
Земельные участки в Kuzhutskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Kuzhutskiy selsovet, Россия
60 000 м² Количество этажей 1
€ 112,856
На территории расположен дом-баня из бревна и бруса с печным отоплением, крыша- мягкая кровл…
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