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Земельные участки в Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
Арт. 48369896 Предлагается к покупке перспективный земельный массив на севере Ленинградской…
€8,06 млн
в месяц
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