Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Приволжский федеральный округ
Кстовский район
Земельные участки в Кстовский район, Россия
Очистить
40 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
1 200 м²
€ 16,764
Продается земельный участок в Нижегородской области, Кстовский район, д. Малая Ельня общей п…
Земельные участки
Novolikeevskiy selsovet, Россия
1 600 м²
€ 16,764
К вашему внимаю в продаже земельный участок площадью 16 соток с домиком надежной постройки (…
Земельные участки
Mihalchikovo, Россия
1 000 м²
€ 12,294
Продаю земельный участок в коттеджном поселке "Русское поле " д. Михальчиково, Ул Дубовая ро…
Земельные участки
Vyazovka, Россия
600 м²
€ 6,695
Предлагается к продаже земельный участок.в с.Вязовка Кстовского района - ул.Зеленая, уч.. 18…
Земельные участки
Елховка, Россия
1 500 м²
€ 2,235
Свет есть, газа нет, до трассы 300 м, ходят рейсовые автобусы, пруд 500 м, строений нет, НСТ Елховка
Земельные участки
Bezvodnoe, Россия
1 400 м²
€ 4,918
В продаже размежеванные, ровные, земельные участки, в селе Безводное, это одно из красивей…
Земельные участки
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
1 600 м²
€ 13,300
Продаю земельный участок, 16 соток с деревянном домом 34 кв.м. В деревне есть пруд Ряд…
Земельные участки
Елховка, Россия
1 000 м²
€ 15,088
Продается участок площадью 10 соток в селе Елховка Кстовского района Нижегородской области, …
Земельные участки
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
1 200 м²
€ 2,794
Продаётся участок. Категория: для ведения личного подсобного хозяйства. Электричество на гра…
Земельные участки
Кстово, Россия
1 500 м²
€ 27,717
Продаю участок прямоугольной формы в центре д.Малая Ельня Кстовского района. Участок свободн…
Земельные участки
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
1 039 м²
€ 558,810
Продается земельный участок промышленного назначения площадью 10, 39 Га, расположенный вдоль…
Земельные участки
Bezvodnoe, Россия
1 500 м²
€ 4,918
Продаю земельный участок 15.1 соток, в с. Безводное Кстовский район, рядом с. Зименки, от Ни…
Земельные участки
Chechenino, Россия
800 м²
€ 5,108
Продаю земельный участок 814 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 200 м²
€ 7,432
Продаю земельный участок 1230 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки
Chechenino, Россия
800 м²
€ 5,040
Продаю земельный участок 802 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 000 м²
€ 6,510
Продаю земельный участок 1065 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки
Chechenino, Россия
800 м²
€ 5,013
Продаю земельный участок 797 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
700 м²
€ 4,990
Продаю земельный участок 793 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
700 м²
€ 4,968
Продаю земельный участок 789 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
700 м²
€ 4,940
Продаю земельный участок 784 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
700 м²
€ 4,912
Продаю земельный участок 779 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Afonino, Россия
1 100 м²
€ 43,252
Продаю земельный участок 11 соток в деревне Афонино Кстовского района. Участок ровный, прямо…
Земельные участки
Chechenino, Россия
700 м²
€ 4,890
Продаю земельный участок 775 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 400 м²
€ 8,852
Продаю земельный участок 1484 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 000 м²
€ 6,627
Продаю земельный участок 1086 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки
Chechenino, Россия
900 м²
€ 6,013
Продаю земельный участок 976 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
900 м²
€ 5,845
Продаю земельный участок 946 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 400 м²
€ 8,416
Продаю земельный участок 1406 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 000 м²
€ 6,415
Продаю земельный участок 1048 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 100 м²
€ 7,041
Продаю земельный участок 1160 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты