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Земельные участки в Кстовский район, Россия

40 объектов найдено
Земельные участки в Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
1 200 м²
€ 16,764
Продается земельный участок в Нижегородской области, Кстовский район, д. Малая Ельня общей п…
Земельные участки в Novolikeevskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Novolikeevskiy selsovet, Россия
1 600 м²
€ 16,764
К вашему внимаю в продаже земельный участок площадью 16 соток с домиком надежной постройки (…
Земельные участки в Mihalchikovo, Россия
Земельные участки
Mihalchikovo, Россия
1 000 м²
€ 12,294
Продаю земельный участок в коттеджном поселке "Русское поле " д. Михальчиково, Ул Дубовая ро…
Земельные участки в Vyazovka, Россия
Земельные участки
Vyazovka, Россия
600 м²
€ 6,695
Предлагается к продаже земельный участок.в с.Вязовка Кстовского района - ул.Зеленая, уч.. 18…
Земельные участки в Елховка, Россия
Земельные участки
Елховка, Россия
1 500 м²
€ 2,235
Свет есть, газа нет, до трассы 300 м, ходят рейсовые автобусы, пруд 500 м, строений нет, НСТ Елховка
Земельные участки в Bezvodnoe, Россия
Земельные участки
Bezvodnoe, Россия
1 400 м²
€ 4,918
В продаже   размежеванные, ровные, земельные участки, в селе Безводное, это одно из красивей…
Земельные участки в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
1 600 м²
€ 13,300
Продаю   земельный участок, 16 соток  с деревянном   домом 34 кв.м. В деревне есть пруд Ряд…
Земельные участки в Елховка, Россия
Земельные участки
Елховка, Россия
1 000 м²
€ 15,088
Продается участок площадью 10 соток в селе Елховка Кстовского района Нижегородской области, …
Земельные участки в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
1 200 м²
€ 2,794
Продаётся участок. Категория: для ведения личного подсобного хозяйства. Электричество на гра…
Земельные участки в Кстово, Россия
Земельные участки
Кстово, Россия
1 500 м²
€ 27,717
Продаю участок прямоугольной формы в центре д.Малая Ельня Кстовского района. Участок свободн…
Земельные участки в Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
1 039 м²
€ 558,810
Продается земельный участок промышленного назначения площадью 10, 39 Га, расположенный вдоль…
Земельные участки в Bezvodnoe, Россия
Земельные участки
Bezvodnoe, Россия
1 500 м²
€ 4,918
Продаю земельный участок 15.1 соток, в с. Безводное Кстовский район, рядом с. Зименки, от Ни…
Земельные участки в Chechenino, Россия
Земельные участки
Chechenino, Россия
800 м²
€ 5,108
Продаю земельный участок 814 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки в Chechenino, Россия
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 200 м²
€ 7,432
Продаю земельный участок 1230 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки в Chechenino, Россия
Земельные участки
Chechenino, Россия
800 м²
€ 5,040
Продаю земельный участок 802 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки в Chechenino, Россия
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 000 м²
€ 6,510
Продаю земельный участок 1065 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки в Chechenino, Россия
Земельные участки
Chechenino, Россия
800 м²
€ 5,013
Продаю земельный участок 797 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки в Chechenino, Россия
Земельные участки
Chechenino, Россия
700 м²
€ 4,990
Продаю земельный участок 793 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки в Chechenino, Россия
Земельные участки
Chechenino, Россия
700 м²
€ 4,968
Продаю земельный участок 789 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки в Chechenino, Россия
Земельные участки
Chechenino, Россия
700 м²
€ 4,940
Продаю земельный участок 784 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки в Chechenino, Россия
Земельные участки
Chechenino, Россия
700 м²
€ 4,912
Продаю земельный участок 779 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки в Afonino, Россия
Земельные участки
Afonino, Россия
1 100 м²
€ 43,252
Продаю земельный участок 11 соток в деревне Афонино Кстовского района. Участок ровный, прямо…
Земельные участки в Chechenino, Россия
Земельные участки
Chechenino, Россия
700 м²
€ 4,890
Продаю земельный участок 775 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки в Chechenino, Россия
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 400 м²
€ 8,852
Продаю земельный участок 1484 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки в Chechenino, Россия
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 000 м²
€ 6,627
Продаю земельный участок 1086 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки в Chechenino, Россия
Земельные участки
Chechenino, Россия
900 м²
€ 6,013
Продаю земельный участок 976 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки в Chechenino, Россия
Земельные участки
Chechenino, Россия
900 м²
€ 5,845
Продаю земельный участок 946 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
Земельные участки в Chechenino, Россия
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 400 м²
€ 8,416
Продаю земельный участок 1406 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки в Chechenino, Россия
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 000 м²
€ 6,415
Продаю земельный участок 1048 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
Земельные участки в Chechenino, Россия
Земельные участки
Chechenino, Россия
1 100 м²
€ 7,041
Продаю земельный участок 1160 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное исполь…
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