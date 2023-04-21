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Земельные участки в Кстово, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Кстово, Россия
Земельные участки
Кстово, Россия
1 500 м²
€ 27,717
Продаю участок прямоугольной формы в центре д.Малая Ельня Кстовского района. Участок свободн…
Земельные участки в Кстово, Россия
Земельные участки
Кстово, Россия
270 000 м²
€ 405,483
Продаётская земная участок в Кстовском крае Нижнего края. Участок расположен в промышленной …
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