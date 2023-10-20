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Земельные участки в Краснопламенское сельское поселение, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Voronovo, Россия
Земельные участки
Voronovo, Россия
Площадь 1 500 м²
Продам участок, 15 соток, дпк "поляна", участок N 239,   электричество рядом, 20 км от Серги…
€3,876
Realting.com
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