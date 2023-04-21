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Земельные участки в Красноозёрное сельское поселение, Россия

3 объекта найдено
Земельные участки в Красноозёрное сельское поселение, Россия
Земельные участки
Красноозёрное сельское поселение, Россия
€ 18,776
Арт. 18715830 Уважаемый покупатель! Предлагаем участок напротив горнолыжных курортов. Участ…
Земельные участки в Красноозёрное сельское поселение, Россия
Земельные участки
Красноозёрное сельское поселение, Россия
€ 40,234
Арт. 3356446 Уважаемый покупатель! Мы предлагаем участок 12 соток c газом, водой и электрич…
Земельные участки в Красноозёрное сельское поселение, Россия
Земельные участки
Красноозёрное сельское поселение, Россия
€ 83,822
Арт. 3356448 Уважаемый покупатель! Мы предлагаем участок 25 соток (и другие от 12 до 50 сот…
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