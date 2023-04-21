Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. Лысковский район
  5. Krasnooselskiy selsovet

Земельные участки в Krasnooselskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Prosek, Россия
Земельные участки
Prosek, Россия
2 900 м² Количество этажей 1
€ 3,342
Продам видовой участок с двухсторонним обзором на р. Волга, ровный, правильной формы, без ст…
Realting.com
Перейти