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Земельные участки в Кировский район, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Павловское городское поселение, Россия
Земельные участки
Павловское городское поселение, Россия
€ 72,092
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки в Павловское городское поселение, Россия
Земельные участки
Павловское городское поселение, Россия
€ 69,056
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Realting.com
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