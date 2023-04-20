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  5. Koltushskoe selskoe poselenie

Земельные участки в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия

5 объектов найдено
Земельные участки в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
€ 173,231
Арт. 24398234 Участок ИЖС около Коркинского озера! Предлагается сухой, ровный участок 23 …
Земельные участки в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
€ 122,938
Арт. 24086378 Участок ИЖС рядом с Коркинскими озерами! Предлагается большой, ровный участ…
Земельные участки в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
€ 145,291
Арт. 24208892 Участок ИЖС с коммуникациями у Коркинских озер! Предлагается участок ИЖС по…
Земельные участки в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
€ 73,763
Арт. 24087043 Участок ИЖС со всеми коммуникациями у Коркинских озер! Предлагается сухой…
Земельные участки в Кальтино, Россия
Земельные участки
Кальтино, Россия
€ 145,291
Арт. 3358682 Уважаемые ценители загородной жизни, Вашему вниманию предлагается уникальна…
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