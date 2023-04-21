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Земельные участки в Kobrinskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Kartashevskaya, Россия
Земельные участки
Kartashevskaya, Россия
€ 11,165
Участок в тихом уютном поселке с развитой инфраструктурой. На участке 1/2 дома (скорее под …
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