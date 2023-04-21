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Земельные участки в Klopickoe selskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Klopickoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Klopickoe selskoe poselenie, Россия
€ 13,411
Продам два отличных смежных земельных участка ИЖС в д.Лагоново . Межевание проведено. Удач…
Земельные участки в Sumino, Россия
Земельные участки
Sumino, Россия
€ 16,206
Расстояние до КАД (СПб) 45 км в Волосовском р-не д.Красные Череповицы продается земельный у…
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