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Земельные участки в Kipenskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Kipenskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Kipenskoe selskoe poselenie, Россия
€ 30,131
Участок прямоугольный, высокий, сухой. Заезд с шоссе. Рядом автобусная остановка. Электри…
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