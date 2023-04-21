Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. Богородский район
  5. Kamenskiy selsovet

Земельные участки в Kamenskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Kamenskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Kamenskiy selsovet, Россия
1 000 м²
€ 157,585
Продается земельный участок - 10 соток. ИЖС. Ровный. Чистая продажа. Один взрослый собст…
Земельные участки в Kamenskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Kamenskiy selsovet, Россия
800 м²
€ 3,912
Продается участок в Богородском районе, для ведения личного подсобного хозяйства, есть все п…
Realting.com
Перейти