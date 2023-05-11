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Россия
Северо-Западный федеральный округ
Приозерский район
Земельные участки в Приозерский район, Россия
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18 объектов найдено
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Земельные участки
Silino, Россия
€ 75,974
Земельные участки
Сосновское сельское поселение, Россия
€ 137,590
Земельные участки
Громовское сельское поселение, Россия
€ 142,376
Земельные участки
Петровское сельское поселение, Россия
€ 131,608
Земельные участки
Кузнечнинское городское поселение, Россия
€ 167,501
Земельные участки
Мельниковское сельское поселение, Россия
€ 179,465
Земельные участки
Петровское сельское поселение, Россия
€ 508,485
Земельные участки
Мельниковское сельское поселение, Россия
€ 131,608
Земельные участки
Мельниковское сельское поселение, Россия
€ 131,608
Земельные участки
Ларионовское сельское поселение, Россия
€ 55,036
Земельные участки
Мельниковское сельское поселение, Россия
€ 957,149
Земельные участки
Красноозёрное сельское поселение, Россия
€ 20,100
Земельные участки
Ромашкинское сельское поселение, Россия
€ 15,554
Земельные участки
Красноозёрное сельское поселение, Россия
€ 43,072
Земельные участки
Красноозёрное сельское поселение, Россия
€ 89,733
Земельные участки
Мельниковское сельское поселение, Россия
€ 376,877
Земельные участки
Ромашкинское сельское поселение, Россия
€ 155,537
Земельные участки
Мельниковское сельское поселение, Россия
€ 179,465
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