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Земельные участки в Ломоносовский район, Россия

7 объектов найдено
Земельные участки в Kipenskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Kipenskoe selskoe poselenie, Россия
€ 22,339
Продам земельный участок 20 соток в пос. Дом отдыха "Волковицы" находящийся в Ломоносовск…
Земельные участки в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
€ 33,509
В живописном месте Ломоносовского района, вблизи Санкт-Петербурга, по адресу: дер.&nbs…
Земельные участки в Kipenskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Kipenskoe selskoe poselenie, Россия
€ 30,158
Участок прямоугольный, высокий, сухой. Заезд с шоссе. Рядом автобусная остановка. Электри…
Земельные участки в Низино, Россия
Земельные участки
Низино, Россия
€ 733,843
Арт. 3361808 Участок для коммерческого использования на 1-й линии от КАД ! Предлагается к…
Земельные участки в Лопухинка, Россия
Земельные участки
Лопухинка, Россия
€ 17,871
В центре д. Лопухинка продается земельный участок 16 соток ИЖС. …
Земельные участки в Gorbunkovskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Gorbunkovskoe selskoe poselenie, Россия
€ 31,275
Продается земельный участок., площадь 18.3 сот. не разработан. Категория земли ДНП/СНТ. Эле…
Земельные участки в Низино, Россия
Земельные участки
Низино, Россия
€ 902,504
Арт. 3361810 Земельный участок под выгодное коммерческое использование вблизи КАД! Предла…
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