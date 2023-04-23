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Земельные участки в Hvoschevskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Hvoschevskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Hvoschevskiy selsovet, Россия
1 500 м²
€ 2,434
Ровный участок. Хорошие соседи.На учатке зарегистророван дом.Подходит под все виды расчета
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