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Земельные участки в Громовское сельское поселение, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Громовское сельское поселение, Россия
Земельные участки
Громовское сельское поселение, Россия
€ 132,997
Арт. 38470035 Предлагается к продаже прекрасный участок на берегу Суходольского озера, пл…
Земельные участки в Красноармейское, Россия
Земельные участки
Красноармейское, Россия
€ 1,005,859
Арт. 9936632 Участок в 50 метрах от берега реки Волчья, впадающая в Вуоксу! Идеально под б…
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