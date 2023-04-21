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Земельные участки в городской округ Серпухов, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Лужки, Россия
Земельные участки
Лужки, Россия
€ 284,236
Продается участок 20 соток в охраняемом КП Лужки-2, удобное расположение, территория КП Лужк…
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