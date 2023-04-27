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Земельные участки в городской округ Бор, Россия

7 объектов найдено
Земельные участки в городской округ Бор, Россия
Земельные участки
городской округ Бор, Россия
2 500 м²
€ 1,992
Продаётся участок 25 соток в живописном месте. Подходит под строительство дома или дачи. Рас…
Земельные участки в городской округ Бор, Россия
Земельные участки
городской округ Бор, Россия
1 200 м²
€ 4,981
Продается земельный участок в деревне Марково, Борское направление. Рядом жилые дома. Электр…
Земельные участки в Бор, Россия
Земельные участки
Бор, Россия
500 м²
€ 3,320
В продаже земельный участок в СНТ "Надежда",   по Кировской трассе Борского района в 15 мину…
Земельные участки в городской округ Бор, Россия
Земельные участки
городской округ Бор, Россия
1 300 м²
€ 6,530
Продается земельный участок 1300 кв.м., Борский район, д. Марково.  40 км. от Борского мос…
Земельные участки в Бор, Россия
Земельные участки
Бор, Россия
1 000 м²
€ 23,243
Продаю земельный участок ИЖС (ЛПХ) 10 соток  в Борском районе. На участке блочный фундамент …
Земельные участки в городской округ Бор, Россия
Земельные участки
городской округ Бор, Россия
1 000 м²
€ 3,210
Участок 10 соток в деревне Соловьёво Борского района Нижегородской области. Межевание провед…
Земельные участки в городской округ Бор, Россия
Земельные участки
городской округ Бор, Россия
1 000 м²
€ 830,105
Земли промышленности для строительства комплекса продаж, стоянки автомобилей и автосервиса. 10 га
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