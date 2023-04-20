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Земельные участки в Городецкий район, Россия

7 объектов найдено
Земельные участки в Arhipiha, Россия
Земельные участки
Arhipiha, Россия
3 000 м²
€ 22,911
Очень хороший участок. Продам участок 30 соток в д.Архириха Городецкого района, ЛПХ, рядом а…
Земельные участки в Fedurinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Fedurinskiy selsovet, Россия
1 200 м²
€ 20,676
В прекрасном живописном месте, на берегу Горьковского моря, на территории Союза физкультурно…
Земельные участки в Fedurinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Fedurinskiy selsovet, Россия
2 400 м²
€ 41,352
В прекрасном живописном месте, на берегу Горьковского моря, на территории Союза физкультурно…
Земельные участки в Fedurinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Fedurinskiy selsovet, Россия
700 м²
€ 16,764
Продается земельный участок 765 кв.м в д. Фалино-Пестово.   До берега Горьковского моря 100 …
Земельные участки в Zinyakovskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Zinyakovskiy selsovet, Россия
3 000 м²
€ 19,000
Продаю участок 30 соток на берегу озера находится в КП Николино поле недалеко от д. Чуркино,…
Земельные участки в Zarubino, Россия
Земельные участки
Zarubino, Россия
3 100 м²
€ 6,706
кадастровый номер 52: 15: 0150147: 939,
Земельные участки в Zarubino, Россия
Земельные участки
Zarubino, Россия
1 900 м²
€ 5,588
Земли населенных пунктов, разрешенное использование- для ведения личного подсобного хозяйств…
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